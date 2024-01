Florin Manea le răspunde contestatarilor: "Panduru a dormit prost azi-noapte. Drăgușin a vorbit 35 de minute cu Tuchel!"

Tottenham va plăti 25 de milioane de euro pentru transferul lui Radu Drăgușin, sumă la care se pot adăuga alte 5 milioane din bonusuri. De asemenea, Spurs îl va împrumuta la Genoa pe fundașul Djed Spence, londonezii urmând să acopere salariul.

Florin Manea: "Radu Drăgușin și Thomas Tuchel au vorbit 35 de minute la telefon. Panduru cred că a dormit prost"

De Drăgușin s-a interesat și Bayern Munchen, însă Drăgușin a preferat Tottenham, pentru că apucase să își dea acordul pentru o mutare în Premier League.

Basarab Panduru a fost unul dintre cei care nu au crezut în interesul lui Bayern pentru Drăgușin. Fostul internațional a spus că fundașul român "nu avea ce să caute la Bayern" și că "Tuchel habar n-are cine ești".

Florin Manea îl contrazice pe Panduru și spune că Thomas Tuchel, antrenorul bavarezilor, a discutat personal cu Radu Drăgușin despre un transfer la Bayern. Totuși, fundașul a ales Tottenham.

"Au fost vreo trei convorbiri directe cu Ange Postecoglou, a fost una și cu Thomas Tuchel, am văzut că ă au fost câțiva care au zis că nu îl știe Bayern pe Radu. Nu știu ce l-a apucat pe Panduru. Cred că a dormit prost azi-noapte. A zis că nu-l știe Bayern. Păi, eu am oferte scrise, am oferta de transfer, am convorbirea cu Thomas Tuchel.

Au vorbit vreo 35 de minute la telefon el și Tuchel. I-a zis că îl vrea, că îl dorește la Bayern, că l-a urmărit în ultimele zile, că are referințe bune despre el, că e profesionist, l-a întrebat care e poziția care îi place cel mai mult. Radu l-a salutat în germană, când a aflat de interesul lui Bayern a învățat o frază, i-a zis: 'îmi pare bine să vă cunosc", a spus Florin Manea, la Digisport.

Basarab Panduru: "Nu cred că Drăgușin avea ce să caute la Bayern"

Panduru a comentat, miercuri seară, interesul lui Bayern Munchen pentru Drăgușin. Bavarezii ar fi făcut o ofertă pe ultima sută de metri, însă fundașul român a preferat Tottenham.

Fostul internațional consideră că Drăgușin a procedat corect alegând Tottenham în detrimentul lui Bayern deoarece la campioana din Bundesliga ar fi avut o misiune foarte dificilă pentru un loc în primul 11.

"Nu cred că avea ce să caute la Bayern. Bayern nu caută fundași, în primul rând. Bayern, dacă caută pe cineva, caută un înlocuitor pentru Kim, care e plecat la Cupa Asiei, dar se va întoarce și va fi titular. Îl ai pe Upamecano, care va fi titular lângă Kim. Îl ai pe De Ligt, care nu știm dacă se va recupera într-un timp rapid.

Deci jucători pe care s-au dat 70-80 de milioane, nu ai ce să faci, nu ai cum să joci. Drept dovadă, Bayern îl aduce pe Eric Dier, care e un nimic în momentul ăsta. Are 29 de ani și nu mai juca la Tottenham. Îl aduce doar pentru luna asta și probabil în vară îl va da în altă parte.

Drăgușin vine la Tottenham pentru că acolo sunt mari probleme acum. Romero e accidentat, Van de Ven e accidentat. Ei joacă în centru de ceva meciuri cu doi fundași laterali, Emerson Royal și Davies.

(...) Cred că la Tottenham are mai multe șanse. Plus că dacă te sună Postecoglou, iar Tuchel habar n-are cine ești, nu vorbește cu tine, nu te caută, cred eu că este cel mai bine să te duci unde te sună personal antrenorul. Noi nu presupunem, ci citim. A apărut, am văzut eu", a spus Panduru, la Orangesport.