FA-BU-LOS! Solutia inedita gasita de englezi pentru a vedea toate meciurile de la EURO! Ce le-a trecut prin cap suporterilor pentru a nu pierde vreun meci :)

Nici nu a inceput bine sezonul competitional in Anglia ca englezii ahtiati de fotbal deja se gandesc la EURO 2020 si cum sa nu rateze vreo partida a turneului. Campionatul European se disputa si in timpul saptamanii, la ore de varf, cand majoritatea oamenilor lucreaza. Solutia adusa de englezi este: sarcina.

Pe Twitter au devenit tot mai virala aceasta idee. Campionatul are loc in perioada 12 iunie - 12 iulie, asadar cei care vor sa vada meciurile, trebuie sa se puna pe treaba serioasa :). Daca ar concepe copilul acum, atunci perioada nasterii ar fi potrivita cu inceperea EURO 2020 si isi pot lua concediu maternal sau paternal, dupa caz, pentru a "avea grija de copil" si a se bucura de fotbal.

"If you get your missus pregnant in the next week, you can get 2 weeks off for paternity leave during Euro 2020. ????"

