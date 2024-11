Stanciu și Niță s-au accidentat la ultima acțiune a echipei naționale. Mijlocașul a acuzat dureri puternice la picior, după un duel cu Vedat Muriqi, în timp ce portarul s-a ales cu o leziune musculară în duelul cu Cipru.

Nicolae Stanciu și Florin Niță, aproape de revenirea pe gazon



Cei doi internaționali români nu au fost în lotul lui Damac pentru partida cu Al Kholood (2-1), disputată duminică, însă acum sunt aproape de revenirea pe teren.



Nicolae Stanciu și Florin Niță au participat, miercuri seară, la antrenamentul lui Damac, însă ambii vor fi supuși unor teste suplimentare pentru a se stabili dacă vor putea fi în lot la duelul cu Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, anunță Arriyadiyah.



Damac a legat două victorii consecutive și a urcat pe locul 11 în campionatul Arabiei Saudite, cu 14 puncte în 11 etape. Al Nassr se află pe 3, cu 22 de puncte, la 8 lungimi sub liderul Al Ittihad.

Nicolae Stanciu a dezvăluit cum s-a produs accidentarea



La cinci zile după incidentul petrecut în meciul cu naționala din Kosovo, căpitanul României a dezvăluit cum s-a petrecut totul.



Mai mult, Stanciu a susținut că a fost la un pas de o accidentare mult mai gravă, deoarece "plaga era între tarsiene".



"Sunt mai ok, sunt acasă, am început să merg puțin. După ce am vorbit cu doctorul am realizat că am avut un noroc mai mare. Plaga era între tarsiene. Nu m-am gândit cât aș fi stat dacă era fractură. Muriqi m-a călcat. Am văzut faza, nu a avut intenție, și-a cerut scuze și după meci. A fost singurul ok de la Kosovo.



M-am ridicat foarte repede, nu am văzut ce am pățit, kosovarii plecaseră pe contraatac. Apoi s-a oprit meciul, parcă când a avut Niță ceva probleme, era și doctorul lângă el.



Am văzut că aveam gheata roșie și curgea sânge din picior. Aveam și piciorul amorțit puțin, nu simțeam foarte bine ce pățisem. E bine că am câștigat și faptul că sunt bine acum", a spus Nicolae Stanciu, în urmă cu câteva zile, la Digisport.