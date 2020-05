"E unul din putinii jucatori care ar face fata acolo!" Prima reactie dupa ce Puscas si-ar fi dat acordul pentru un transfer la Fenerbahce

George Puscas este indemnat sa mearga la Fenerbahce, fiind considerat un pas urias in cariera pentru internationalul roman.

Turcii de la Fotomac au anuntat astazi ca George Puscas si-ar fi dat acordul pentru un transfer la Fenerbahce.

Conducerea lui Reading s-a aratat, de asemenea, dispusa sa asculte oferta turcilor si transferul s-ar putea realiza.

Daniel Pancu, fost jucator in campionatul Turciei pentru Besiktas si Bursaspor, spune ca o mutare la Fenerbahce ar fi un mare pas in fata pentru George Puscas.

In opinia lui Pancu, Puscas este cam singurul jucator roman in activitate care s-ar putea integra la una din puterile turcilor:

"Cu siguranta e un mare pas in fata! Intre Reading si Fenerbahce nu exista niciun fel de comparatie niciodata.

Sunt cluburi cu zeci de milioane de suporteri, cluburi foarte bogate si cu conditii foarte bune. Cluburi care transfera vedete mondiale, campionatul este unul foarte puternic.

Cu siguranta e un mare pas inainte, plus ca Puscas e unul din putinii jucatori care pot face performanta in Turcia, pentru ca e tanar, e foarte puternic si are viitorul in fata. Nu cred ca sunt trei jucatori romani care sa se adapteze bine la o echipa mare din Turcia.

La cele trei din Istanbul Puscas e cam singurul care s-ar putea adapta. Nu vad alti doi jucatori care sa poata face asta.

E un jucator de baza care marcheaza la echipa nationala, un jucator constant.", a spus Daniel Pancu la PRO X.

Puscas a fost cumparat de Reading in vara trecuta, cand englezii i-au platit lui Inter Milano 8 milioane de euro.

Romanul mai are contract cu gruparea din Championship pana in 2024.