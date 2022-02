După ce a semnat cu Atalanta, Valentin Mihăilă a primit un mesaj special de la iubita lui

Fotbalistul român a dat lovitura carierei. Mihăilă a renunțat la Parma, echipă din Serie B, pentru a semna cu Atalanta, club ce luptă pentru un loc în Champions League. Această mutare a impresionat fotbalul românesc.

Mesajul Andreei, iubita lui Mihăilă

Mihăilă nu are succes doar pe plan profesionat. Extrema are o relație cu tânăra Andreea Stănuică, care a fost foarte încântată de reușita iubitului său. Ea a postat un mesaj de felicitare, pe social-media.

„Mândră și recunoscătoare până la Dumnezeu! Pentru mine, ai fost și ești cel mai bun, iar munca ta este răsplătită. Te iubesc, Franklin, infinit!”, este mesajul postat de Andreea, pe rețelele sociale.

Valentin Mihăilă, la Atalanta

Atalanta a rezolvat transferul lui Valentim Mihăilă. Considerat românul care evoluează la cea mai puternică echipă din lume, fotbalistul oltean va avea șase luni la dispoziție să demonstreze că este un fotbalist important, pentru a rămâne în tricoul echipei din Bergamo.

Ce a declarat Valentin Mihăilă, după prezentarea la Atalanta

Atalanta va plăti un milion de euro pentru împrumut și alte opt milioane pentru transferul definitiv în momentul în care românul va înregistra un anumit număr de meciuri. De asemenea, Gazzetta Dello Sport scrie că în contract sunt incluse și bonusuri în valoare de trei milioane de euro, iar internaționalul român va purta tricoul cu numărul 20.

Dacă va fi transferat de Atalanta, Univeristatea Craiova va avea de câștigat. Oltenii au păstrat un procent de 10% dintr-o eventuală revânzare a jucătorului, astfel că în echipei din Bănie ar putea intra 800.000 de euro.

”Ieri mă antrenam cu colegii de la Parma, eram anunțat titular cu Crotone, iar azi sunt aici și sunt foarte fericit. Îmi place foarte mult să am mingea, sunt un jucător de viteză. Acestea sunt caracteristicile mele.

Când am venit în Italia la Parma, cu Atalanta am jucat primul meu meci adevărat. Am debutat 10 minute cu Torino, iar apoi am jucat 80 de minute împotriva Atalantei. Așa cum am simțit din teren, pot spune că Atalanta era una dintre cele mai puternice formații din Serie A.

Și anul acesta băieți au făcut lucruri frumoase. Sunt jucători de mare calitate care pot câștiga chiar și titlul. Am vorbit înainte cu fostul meu coleg Giuseppe Pezzella, care a fost luat de Atalanta în vară, și mi-a spus să vin aici.

Obiectivul meu este să evoluez cât mai mult, să o fac bine și să demonstrez că am potențial să joc la Atalanta și astfel să rămân definitiv aici. Mulți fani mi-au trimis mesaje de încurajare, sper să pot demonstra că am calitatea de a juca la Atalanta”, a declarat Mihăilă, după transfer.