Nicolau Manuel Dumitru Cardoso, jucătorul ofensiv în vârstă de 31 de ani născut în Suedia din tată român și mamă braziliancă, dar fost internațional de juniori și de tineret al Italiei, are un sezon foarte slab în prima ligă din Israel, acolo unde s-a transferat vara trecută la Bnei Sakhnin.

Cardoso a marcat în august o dublă în 2-0 cu Hapoel Tel Aviv, chiar la debutul oficial, și a rămas cu acele două goluri până acum, fără vreo pasă decisivă, deși a jucat 22 de meciuri în campionat.

Toate golurile marcate au fost în luna august a anului trecut

A mai înscris, tot în august, de două ori în 5 partide jucate în Cupa Toto, echivalentul Cupei Ligii, și nu a marcat deloc în cele două meciuri din Cupa Israelulului (”State Cup”).

Dumitru Cardoso (19 selecții și 4 goluri la naționalele Under 19 și Under 20 ale Italiei) are în CV echipe ca Napoli, Empoli, Nottingham Forest, Gaz Metan Mediaș sau UTA.

De la arădeni s-a și transferat la Bnei Sakhnin, în vara anului trecut, liber de contract.