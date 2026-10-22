Fără minute timp de mai bine de o lună la PSV, Man a început să fie din nou folosit: o repriză în campionat contra lui ADO Den Haag (1-2) și puțin peste 10 minute în duelul cu Porto (1-0) din Champions League.

Dennis Man, apărat de Arnold Bruggink: "Foarte nedrept ce a făcut antrenorul lui PSV"

Cu toate acestea, Man, care nu are reușite în stagiunea curentă, este văzut în continuare de antrenorul Peter Bosz drept o variantă de rezervă pentru Ivan Perisic și Esmir Bajraktarevic. Situația internaționalului român a fost comentată în Olanda și de Arnold Bruggink (49 de ani), triplu campion în Eredivisie cu PSV.

Bruggink susține că este "foarte nedrept" din partea lui Peter Bosz să îi ceară imediat reușite lui Dennis Man, după o lungă perioadă de inactivitate. Fotbalistul cu peste 200 de meciuri la PSV crede că Man este genul de jucător care are nevoie de încredere și minute constante pentru a da randamentul așteptat - așa cum s-a întâmplat în sezonul trecut.

"Cred că rolul pe care îl are acum nu i se potrivește lui Man. Pe unii jucători nu îi afectează. Intră pe teren și gata. Pe unul ca Ruben van Bommel, de exemplu, nu îl afectează. Sunt atât de convinși de propriile calități, încât reușesc mereu să se impună, indiferent de situație. Dennis Man nu are această siguranță, după părerea mea. El are nevoie de încredere.

Iar în momentul de față nu simte deloc că i se acordă încredere. La meciul din deplasare cu ADO, a fost trimis dintr-odată pe teren și probabil s-a gândit: 'Trebuie să joc un meci fără să am ritm de joc?'. Și apoi antrenorul spune ceva ce mi se pare foarte nedrept: 'Hai, arată-ne ce poți. Aceasta este șansa ta!'. Dar tu nu ai jucat deloc până atunci și trebuie să faci diferența. Iar după aceea se spune că nu e suficient de bun. Păi, e de înțeles că se ajunge aici", a spus Bruggink, la emisiunea Voetbalpraat de la ESPN.