Descrierea pe care i-o fac americanii lui Enes Sali la aproape o lună de la transferul la FC Dallas

Sali a debutat deja în tricoul lui FC Dallas, într-un meci amical cu New Mexico United, scor 4-1, disputat la începutul lui februarie.

„Enes Sali, un transfer mai puțin cunoscut, oferă o perspectivă interesantă, aducând cu el un mix de naționalități și experiențe care ar putea îmbogăți lotul lui FC Dallas”, au scris cei de la MLSMultiplex.

Aproape trei milioane de euro au plătit americanii în schimbul fotbalistului care pe 23 februarie va împlini 18 ani.

Sali, lăudat de antrenorul lui Dallas

Nico Estevez, antrenorul lui FC Dallas, a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorului român după primul meci al acestuia.

„A avut momente bune. Are capacitatea de a se întoarce rapid, e genul de jucător foarte vertical.

Am văzut acum ce am văzut și când îl urmăream (n.r - la Farul) și de aceea l-am adus aici. Are energie, dinamism și calitate”, a spus antrenorul lui Dallas.