"Ba, esti nebuna la cap?!" :)) Moment GENIAL cu Florin Calinescu la Romanii au Talent! Ce a putut sa faca in emisiune

Florin Calinescu si-a impartit atentia intre concurentii de la RGT si derby-ul Everton-Liverpool din Premier League.

La auditiile RGT, juratul n-a rezistat sa nu afle in timp real ce se intampla in derby-ul de pe Goodison Park. Si-a deschis telefonul special pentru a fi la curent cu rezultatul. Toti colegii din platou au scos telefoanele in pauza. "Eu nu il deschid decat la 14:30, sa vad ce se intampla in Everton cu Liverpool", le-a spus Calinescu Andrei, Alexandrei Dinu si lui Andi Moisescu.

"Florin, vezi ca e trecut de 14:30!", l-a anuntat Andra. "Esti nebuna la cap?!" - a raspuns Calinescu, grabindu-se sa ia telefonul in mana si sa verifice rezultatul. "E 1-0 din minutul 3, gooool Mane!" - s-a bucurat Florin inainte sa vada un numar de exceptie oferit de un magician.