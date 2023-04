Dennis Man și Valentin Mihăilă, remarcații de la Parma în victoria cu Cagliari. Ce au scris jurnaliștii italieni despre români

Golul victoriei a fost marcat de Dennis Man, în urma unei acțiuni personale spectaculoasă, la cinci minute după ce a fost introdus pe teren, în timp ce Valentin Mihăilă a ratat un penalty, în prelungiri.

Echipa celor doi internaționali români se află pe locul cinci, cu 51 de puncte. Genoa s-a impus cu 1-0 în deplasarea de la Cittadella prin golul lui Gudmundsson. Radu Drăguşin a fost integralist, în timp ce George Puşcaş şi Denis Drăguşin au intrat în minutul 64. Genoa are 66 de puncte şi este pe locul doi în Serie B.

"A rezolvat situația cu un gol pentru care merită toți banii. Mișcare decisivă de pe bancă", au scris jurnaliștii de la Tuttomercatoweb despre Dennis Man, care a primit cea mai mare notă, 7.5.

De cealaltă parte, chiar dacă a ratat un penalty, Valentin Mihăilă a fost notat cu 6.5: "A fost devastator la final cu apărarea lui Cagliari, un minus pentru ratarea loviturii de pedeapsă, ar fi putut alege o altă soluție".

