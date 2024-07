Denis Drăguș e sincer: ”Asta înseamnă Șumudică pentru mine”

EURO 2024 se vede la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO!

Denis Drăguș a fost titular în toate cele patru jocuri ale naționalei României de la turneul final din Germania: 3-0 vs. Ucraina, 0-2 vs. Belgia, 1-1 vs. Slovacia și 0-3 vs. Olanda.

Denis Drăguș e sincer: ”Asta e Șumudică pentru mine”

Fotbalistul a mărturisit că Gică Hagi și Marius Șumudică sunt cei mai importanți antrenori din cariera sa. Despre fostul său manager de la Gaziantep, Drăguș a precizat că i-a oferit încrederea de care avea cel mai mare nevoie.

”Hagi şi Şumudică sunt cei mai importanţi antrenori din cariera mea. Domnul Hagi pentru că m-a aruncat în luptă când nu mă ştia nimeni şi numai el mă cunoştea şi a avut încredere, iar apoi Şumi mai departe pentru că atunci când nimeni nu mai credea m-a ajutat şi mi-a dat încrederea de care orice jucător are nevoie.

Pentru mine Şumudică este o persoană care a însemnat mult şi care o să însemne mereu mult pentru că mi-a redat şansa să joc şi să particip la acest European”, a spus Denis Drăguș, potrivit OrangeSport.

România - Olanda 0-3

Tricolorii au început în forță confruntarea de la Munchen, dar olandezii au fost mai eficienți. Cody Gakpo a deschis scorul în minutul 20, după ce l-a ridiculizat pe Andrei Rațiu și l-a învins pe Florin Niță cu un șut la colțul scurt.

În actul secund, jucătorul de la Liverpool l-a mai pus la punct o dată pe Florin Niță, dar reușita a fost invalidată de VAR, din cauza unei poziții de ofsaid.

Spre final, olandezii au turat motoarele și au marcat de două ori în 10 minute. Malen majorat diferența în minutul 83, după o acțiune pe cont propriu a lui Cody Gakpo, ca același Malen să închidă tabela de marcaj la 3-0, în 90+3.