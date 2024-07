Câștigătoarea partidei se va duela cu Spania în ultimul act al competiției pe Olympiastadion din Berlin.

Înaintea meciului care se va desfășura pe Signal Iduna Park, suporterii olandezi au luat cu asalt străzile din Dortmund. Așa cum au obișnuit înainte de fiecare meci de la turneul final, fanii ”Portocalei Mecanice” au defilat pe străzi, au dansat și au aprins fumigene.

Lucrurile nu s-au oprit aici, pentru că în momentul în care au dat peste un grup de suporteri englezi aflați într-un bar, totul s-a transformat într-o bătaie generală.

O parte dintre fanii Olandei i-a atacat pe britanici și au aruncat cu tot ce au avut la îndemână spre aceștia. Englezii au încercat să riposteze, au aruncat chiar și televizoare spre rivali, însă, în cele din urmă, aceștia s-au baricadat în localul respectiv. Olandezii au încercat să pătrundă în interiorul localului, însă au fost opriți de agenții de securitate.

Disgraceful scenes from a small minority of Dutch fans attacking England fans enjoying a drink and taking in the pre match atmosphere. ????

