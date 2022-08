Decizia luată de antrenorul lui Nice în cazul lui Rareș Ilie înaintea primului meci din Ligue 1

Lucien Favre, antrenorul lui Nice, a decis să îl includă în lot pe Rareș Ilie, astfel că fostul mijlocaș al Rapidului are șanse să debuteze în Ligue 1 încă din prima etapă.

Rareș Ilie, în lotul lui Nice pentru meciul cu Toulouse

De altfel, în lotul de 22 de jucători al lui Nice se regăsesc toți cei cinci fotbaliști transferați în această vară, inclusiv vedetele Kasper Schmeichel și Aaron Ramsey.

Lotul lui Nice

Portari: Schmeichel, Bulka, Boulhendi

Fundași: Dante, Todibo, Bard, Atal, Lotomba, Viti, Mendy

Mijlocași: Ramsey, Thuram, Rosario, Beka Beka, Boudaoui, Lemina, Claude-Maurice, Ilie

Atacanți: Delort, Gouiri, Stengs, Brahimi

Gruparea din Ligue 1 a realizat ieri o conferință de presă specială pentru a-și prezenta noile transferuri, care au răspuns la întrebările fanilor.

Din materialul special de prezentare, Rareș Ilie a fost primul care a răspuns întrebărilor fanilor, care au vrut să știe ce cunoștințe avea despre echipă, dar și despre suporterii lui Nice. Totodată, românul a fost întrebat și despre postul său preferat.

„Mă uitam la echipă când eram în România, la televizor, dar nu știu multe despre fani. I-am văzut în meciul cu Torino și am fost impresionat, sper să avem un sezon bun împreună.

A fost ușor să mă adaptez aici, am găsit un club mare și colegii m-au întâmpinat foarte bine. Orașul e frumos, am mers și la plajă puțin, e frumos. Am jucat mai mult în banda stângă în sezonul trecut, probabil de aceea sunt acum mai confortabil acolo, dar pot juca bine și în centru”, le-a răspuns Rareș Ilie fanilor.