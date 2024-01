Adrian Mazilu, împrumutat de Brighton la Vitesse, în Olanda.

Fotbalist exponențial pentru Farul în sezonul în care echipa lui Gică Hagi a luat titlul, Adrian Mazilu a fost transferat la Brighton, formație din Premier League. Gruparea condusă de Roberto De Zerbi, fost jucător la CFR Cluj, l-a împrumutat în această iarnă pe atacantul român în Olanda, la Vitesse Arnhem.

De ce Eredivisie poate reprezenta cel mai bun mediu pentru Mazilu să capete experiență și să-și îmbunătățească jocul?

De ce a jucat Adrian Mazilu o carte câștigătoare prin împrumutul de la Brighton la Vitesse Arnhem

A răspuns pentru Sport.ro fostul fotbalist al naționalei, Iosif Rotariu, actual director de scouting la gruparea Poli Timișoara. Rotariu l-a vizitat de mai multe ori în Olanda pe nepotul său, Dorin, fost fotbalist la AZ Alkmaar. În prezent la FCSB, Dorin Rotariu a evoluat pentru echipa olandeză în sezonul 2018-2019, când era împrumutat de FC Brugge.

"Am citit că mulți nu văd cu ochi buni împrumutul lui Mazilu la Vitesse, dar sunt de altă părere. Am văzut multe partide din Olanda și știu ce calitate are fotbalul din Eredivisie. E cel mai bun mediu pentru Mazilu să progreseze, să înfrunte alte situații, să întâlnească adversari care au profilul fundașilor din Premier League.

În Olanda e un campionat foarte puternic, foarte greu, se mizează pe angajamentul fizic. Antrenamentele sunt la mare intensitate, nu ai vreun moment de respiro. Mazilu e tânăr, avem exemple de fotbaliști români tineri, cum era Cristi Chivu, care au ajuns apoi în campionate multe mai puternice după ce și-au făcut 'stagiatura' în Olanda. Adrian Mazilu a luat decizia cea mai bună.

Băiatul e crescut în spiritul lui Gică Hagi, are ambiții mari, e serios, va fi și mai bun după ce-și va încheia împrumutul la Vitesse Arnhem. Eu cred că are și el de câștigat, dar și fotbalul românesc!", a declarat Iosif Rotariu, pentru Sport.ro.

Adrian Mazilu, cumpărat de Brighton cu 3 milioane de euro de la Farul

Brighton l-a cumpărat pe Mazilu în vara anului trecut, de la Farul, pentru 3 milioane de euro. Gruparea din Premier League a decis să îl lase pe tânărul jucător sub comanda lui Gică Hagi, iar pentru următoarele șase luni l-a trimis în Olanda, la Vitesse, pentru a căpăta mai multă experiență.

Următorul meci al lui Vitesse este programat vineri, de la ora 21:00, pe terenul lui Zwolle, în runda #19 din Eredivisie.

18 ani are Adrian Mazilu

10 selecții a strâns la naționala de tineret

2,5 milioane de euro valorează atacantul crescut la Academia Hagi

Adrian Mazilu, prezentat oficial la Vitesse Arnhem

Mazilu a semnat cu noua sa echipă în cursul zilei de luni și a oferit deja o primă reacție pentru site-ul oficial al grupării din Arnhem. ”E o oportunitate incredibilă pentru mine. Vitesse este un club minunat. Bineînțeles că sper să fiu important pentru echipă în următoarele luni”, a spus Mazilu.

Adrian Mazilu poate juca în bandă, dar și pe posturile de mijlocaș ofensiv sau atacant. Internaționalul român de tineret a jucat pe 20 decembrie ultimul meci pentru constănțeni, 0-0 împotriva celor de la Rapid.

Top 5 jucători vânduți de FC Viitorul / Farul Constanța

1. Răzvan Marin - 4,8 milioane de euro (Standard Liege, ianuarie 2017)

2. Ianis Hagi - 4,7 milioane de euro (Genk, iulie 2019)

3. Adrian Mazilu - 3 milioane de euro (Brighton, iulie 2023)

4. Florinel Coman - 3 milioane de euro (FCSB, august 2017)

5. Tudor Băluță - 2,9 milioane de euro (Brighton, ianuarie 2019)