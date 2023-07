Transferat de la nou-promovata Frosinone la Sassuolo după ”o afacere de peste 10 milioane euro” (Sassuolo News, mai exact 6 milioane de euro plus 3 jucători la schimb), Daniel Boloca este anunțat titular la noua echipă în viitorul sezon din Serie A și a oferit primul său interviu pentru ”I Neroverdi”.

Mijlocașul central a vorbit despre începuturile sale în fotbal, despre rolul important pe care l-a avut în cariera sa directorul Guido Angelozzi, acum la Frosinone, sau despre motivele pentru care a ales oferta de la Sassuolo.

La finalul interviului, publicat de clubul din Serie A pe canalul oficial de YouTube, Boloca a explicat și decizia pe care a luat-o cu privire la echipa națională pe care dorește să o reprezinte, după ce a jucat pentru România și a fost convocat apoi de selecționerul Roberto Mancini pentru un stagiu la Coverciano la reprezentativa Italiei.

Daniel Boloca despre echipa națională

”Am avut o primă experiență în echipa națională a României pentru că părinții mei sunt români și am făcut-o mai mult pentru ei, dar am avut probleme cu limba pentru că nu o vorbesc și nu o înțeleg, de aceea am avut dificultăți în a mă integra.Sport.ro

Când am primit telefonul de la echipa națională italiană pentru stagiu, atunci s-a împlinit visul meu, ceea ce îmi doream cu adevărat, pentru că mă simt 100% italian.Sport.ro

M-am născut și am crescut în Chieri, iar alegerea mea este să merg cu echipa națională italiană”, a explicat Boloca, fotbalist anunțat în presa locală titular la Sassuolo în viitorul sezon din Serie A, indiferent de sistemul ales de antrenorul Alessio Dionisi, 4-2-3-1 sau 4-3-3.

Româno-italianul a debutat la Sassuolo zilele trecute, în amicalul 22-0 cu amatorii de la Real Vicenza, în care a jucat titular.

De la naționala României la naționala Italiei

La naționala României, Daniel Boloca a fost convocat în premieră de Edward Iordănescu în luna septembrie a anului trecut, pentru ultimele două meciuri din Liga Națiunilor: nu a prins însă lotul în 1-1 cu Finlanda și a rămas pe banca de rezerve în 4-1 cu Bosnia și Herțegovina.

În amicalele din noiembrie, mijlocașul central a jucat ultimele șase minute din România - Slovenia 1-2 și a rămas din nou pe banca de rezerve în 5-0 cu Republica Moldova.

Ulterior, în decembrie, Boloca a evoluat toate minutele în jocul-test de la naționala Italiei disputat la Coverciano sub privirile selecționerului Roberto Mancini.

Foto și video: US Sassuolo Calcio, Getty for FIGC