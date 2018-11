Dan Petrescu, dat de gol! Decizia luata de antrenor dupa retrogradarea din China si vizita secreta de la Cluj!

Dan Petrescu a luat titlu si a retrogradat in decurs de doar cateva luni. Campion cu CFR, el a cazut in liga secunda chineza cu Guizhou.

Dan Petrescu a retrogradat in liga a doua chineza cu Guizhou Hengfeng, iar sansele de a continua pe banca acestei formatii sunt mici. Asta sustine Marius Bilasco (37 de ani), fost jucator si colaborator al antrenorului, si el campion al Romaniei cu Unirea Urziceni.

Bilasco spune ca Petrescu nu mai vrea sa ramana la Guizhou in liga a doua si ca este destul de abatut dupa contraperformanta inregistrata.



"Mai are un an de contract. Oricum, el a reusit o performanta extraordinara. A facut 20 de puncte cu acea echipa. A luat-o cu 4 si a facut inca 20. E clar ca totus i-a lipsit putin sa salveze echipa. Intelegerea a fost ca el sa continue si in liga a doua, dar eu cred ca in momentul de fata, daca este sa ma intrebati sincer, nu va mai continua acolo. Sincer, nu! Nu am intrat in foarte multe amanunte cu el, stiu ca a fost destul de abatut dupa experienta asta", a spus Bilaco la Telekom.

In prezent consilier al patronului CFR-ului, Bilasco spune ca Petrescu are o relatie speciala cu Nelutu Varga.

"Deocamdata, Dan petrescu are contract, iar CFR are antrenor. Sunt doua lucruri foarte importante in aceasta ecuatie. Plus ca echipa se afla pe primul loc, are un parcurs bun si constant, cel putin in ultima vreme. Dar Dan are o relatie speciala si cu patronul, cu toti oamenii din conducere, cu jucatorii. A pus umarul la formarea acestei echipe. Daca CFR Cluj va dori sa il aduca, probabil ca va discuta", a adaugat Marius Bilasco.