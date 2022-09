Concurență pentru Ionuț Radu la Cremonese! Cu cine trebuie să se lupte pentru postul de titular la echipă 

Portarul de 25 de ani s-a transferat în această vară de la Inter Milano la Cremonese, iar în prima parte a sezonului a fost titular incontestabil.

Pe lângă Ionuț Radu, echipa nou-promovată în Serie A, l-a împrumutat și pe Marco Carnesecchi (22 de ani) de la Atalanta, care a fost și sezonul trecut la Cremonese, însă acesta a fost indisponibil până de curând din cauza unei accidentări.

"Marco Carnesecchi a revenit pe teren după accidentare. Acum este provocarea numărul unu pentru Ionuț Radu. De la începutul sezonului, românul este portarul titular la Cremonese, dar, în curând, ierarhiile ar putea să se schimbe. Carnesecchi este gata să revină ca titular, la fel ca în sezonul trecut. Asta înseamnă mai multă presiune pentru goalkeeper-ul român, iar Alvini va fi nevoit să aleagă între cei doi în viitoarele meciuri ale echipei", au scris jurnaliștii de la Calciocremonese.it.

Ionuț Radu, lăudat de Jose Mourinho

În etapa a doua, Cremonese a jucat cu AS Roma, într-un meci pe care l-a pierdut, scor 0-1.

La finalul meciului de pe Olimpico, Jose Mourinho, antrenorul lui AS Roma, a felicitat-o pe Cremonese, iar despre Ionuț Radu a spus că a fost "fantastic".

"Felicitări lui Cremonese! În primele 20-25 de minute am avut șanse de a marca și de a închide meciul, însă nu am reușit. Am înfruntat o echipă bună, bine organizată și cu un antrenor de calitate. Nu a fost un meci simplu. Felicitări și arbitrului, și el a fost bun.

Puteam să rezolvăm meciul din primele 20 de minute, dar s-au închis foarte bine. Radu a fost fantastic, iar atunci când o echipă favorită nu închide meciul îi este foarte dificil ulterior", a spus Jose Mourinho, citat de TMW.