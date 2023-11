Cu Radu Drăgușin titular și George Pușcaș pe banca de rezerve, Genoa a presat în prima parte a partidei, golul venind spre finalul reprizei.

În minutul 44, fundașul român s-a demarcat perfect în partea dreaptă a careului și a primit mingea de la Haps. Internaționalul de 21 de ani și-a așezat balonul și a șutat spectaculos din voleu, în colțul scurt al porții.

Radu Dragusin ???????? (CB, 2002) - ???????????????? ⚽️

He can defend, he can score, he's strong, he's smart. He's Radu Dragusin from Romania.pic.twitter.com/ec8BXMzrJX