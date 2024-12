Fundașul central Leo Saca (17 ani), fotbalist cu selecții la naționalele de juniori ale României care a ales apoi să reprezinte Republica Moldova și despre care Sport.ro a scris numeroase articole în ultimii doi ani, este omul momentului la FC Barcelona.

Titular în echipa din UEFA Youth League a catalanilor, Leo Saca a strălucit în ultimele două meciuri ale Barcelonei din competiția continentală de tineret.

În 2-0 acasă cu Brest a deschis scorul ('10) și a dat pasa decisivă la golul al doilea ('54), iar în 3-2 în deplasare cu Borussia Dortmund a înscris golul victoriei Barcelonei ('82) după ce semnase assist-ul de la prima reușită a trupei antrenate de Juliano Belletti ('48).

Deși FRF l-a avut ”în curte” pe Leo Saca în 2022, când a fost convocat la reprezentativele Under 15 și Under 16 ale României, tânărul fotbalist (”cel mai elegant fundaș din La Masia” în viziunea publicației catalane Sport) este acum așteptat să facă pasul la naționala mare a Moldovei după ce a debutat deja oficial pentru selecționata Under 21 de la Chișinău.

Leo Saca, de la naționala României la naționala Moldovei



După ce a bifat 4 meciuri la naționala Under 15 a României, puștiul născut în Ialoveni, Republica Moldova, a fost convocat în premieră la vârsta de 16 ani la naționala Under 21 a Moldovei, pentru care a debutat oficial în octombrie 2023.

”Sunt foarte fericit. E o experiență frumoasă să joci pentru națională, am simțit-o în partida cu Suedia.

Colegii m-au primit cu brațele deschise, în pofida diferenței de vârstă. Sunt ca acasă.

Sper să fiu convocat și în partida cu Gibraltar și să marchez pentru Moldova”, declara Leo Saca pentru site-ul oficial al Federației Moldovenești de Fotbal după debutul la naționala de peste Prut.

Leo Saca a fost convocat ultima dată de FRF în august 2022, când însă nu a jucat la naționala Under 16 a României în ”dubla” amicală cu Bulgaria (4-0 și 2-0), conform informațiilor existente pe site-ul FRF, unde nu se precizează motivul absenței fotbalistului.

În aprilie 2022, Saca fusese convocat la naționala Under 15 a României pentru ”Torneo delle Nazioni”, unde a evoluat titular pe postul de fundaș central în toate cele patru meciuri: cu Cehia (1-2, integralist), Mexic (2-2, schimbat în minutul 51), Norvegia (0-2, schimbat în minutul 67) și Anglia (3-1, integralist).

Foto: FC Barcelona

Golurile și pasele de gol ale lui Leo Saca în UEFA Youth League