Cristian Ganea, fundașul stânga român în vârstă de 30 de ani, s-a transferat în această vară de la Aris Salonic la Panathinaikos și a semnat cu granzii din Atena un contract valabil pentru următoarele două sezoane.

El se află acum în cantonamentul echipei din Austria și ar urma să debuteze la Panathinaikos cu prilejul primului meci amical al ”verzilor” din această vară, joi, cu FC Eurotours Kitzbühel, o formație locală de amatori.

Cristian Ganea, cucerit de fanii lui Panathinaikos

Pentru Ganea și compania urmează însă trei partide de pregătire tari, cu Watford (echipă care în ultimul sezon a retrogradat din Premier League), Al-Duhail (vicecampioana din Qatar, antrenată de Hernan Crespo) și Bayer Leverkusen (locul 3 din Bundesliga).

"Am ales acest club și pentru că am jucat cu Aris pe stadionul lui Panathinaikos și am văzut ce fani frumoși au. E o nouă provocare pentru mine, îmi doream să rămân în campionatul Greciei și să demonstrez că pot juca la cel mai înalt nivel", a declarat internaționalul român în momentul semnării contractului.

Panathinaikos a terminat pe locul 4 în Super League Ellada și va evolua în turul 3 preliminar al Conference League.

Foto: Facebook - Panathinaikos