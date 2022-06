Panathinaikos Atena a oficializat azi mutarea lui Cristi Ganea, fost jucător la Viitorul, Athletic Bilbao și Aris Salonic.

Bistrițeanul în vârstă de 30 de ani a semnat un contract valabil pe doi ani cu celebra formație din Grecia, după ce a mai fost dorit de Rapid și Hapoel Beer Sheva.

Cristi Ganea, la Panathinaikos

"Am ales acest club și pentru că am jucat cu Aris pe stadionul lui Panathinaikos și am văzut ce fani frumoși au. E o nouă provocare pentru mine, îmi doream să rămân în campionatul Greciei și să demonstrez că pot juca la cel mai înalt nivel", a declarat Cristi Ganea, fotbalist reprezentat de firma Magico Sport.

Sport.ro a anunțat în premieră încă de acum două săptămâni că fotbalistul născut în Bistrița are ofertă de la Panathinaikos Atena.

Doru Nicolae, Dănuț Lupu, Lucian Sânmărtean, Dumitru Mitu și Erik Lincar sunt românii care au evoluat la Panathinaikos Atena.

350.000 de euro va câștiga pe sezon Cristi Ganea

"Mulțumesc, Aris! Mulțumesc, Salonic!"

Din acești doi ani am ales să păstrez amintirile frumoase și prieteniile construite la Aris Salonic. Sper ca lumea să-și amintească de mine ca un tip respectuos, profesionist, care a dat mereu tot ce are mai bun pentru a-și atinge obiectiele.

"Mulțumesc, Aris! Mulțumesc, Salonic!", a scris Cristi Ganea, duminică, pe pagina sa de Instagram.

În urmă cu doi ani, când a semnat cu Aris, Cristi Ganea a fost prezentat de oficialul grupării din Salonic, fostul mare atacant, campion european, Angelos Charisteas.

Doi ani e durata stipulată în contractul lui Cristi Ganea

1,76 m e înălțimea lui Cristi Ganea

A avut ofertă din Israel, de la Hapoel Beer Sheva, dar și de la Rapid.

Cristi Ganea a fost cumpărat de Bilbao cu 1.000.000 de euro de la Viitorul

Fostul jucător cumpărat de la Athletic Bilbao de la Viitorul a mai fost dorit de Rapid, Hapoel Beer Sheva și de o formație din Polonia, însă tentanta ofertă a celor de la Panathinaikos l-a convins pe internaționalul cu opt selecții în prima reprezentativă a României.

Potrivit surselor sport.ro, Cristi Ganea i-a impresionat pe cei de la Panathinaikos mai ales în meciurile directe jucate în acest sezon.