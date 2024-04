Belgienii au anunțat suma așteptată de Standard Liege pentru Denis Drăguș! Cum a arătat prima ofertă a lui Trabzonspor

Turcii au făcut deja o primă ofertă, respinsă însă de Standard Liege, clubul de care aparține fotbalistul român, care în acest sezon evoluează sub formă de împrumut la Gaziantep, acolo unde a excelat și a marcat 12 goluri în 29 de meciuri.

Suma minimă pentru care Standard Liege ar putea renunța la Denis Drăguș

Trabzonspor a vrut să profite de faptul că Drăguș mai are un singur an de contract cu Standard Liege și a făcut o ofertă departe de pretențiile belgienilor. Conform sudinfo.be, turcii au propus sub un milion de euro pentru transferul lui Drăguș, ofertă de neacceptat de către cei de la Standard Liege.

Totuși, sursa citată susține că negocierile dintre cele două cluburi au continuat, iar, acum, belgienii așteaptă o a doua ofertă. Prețul stabilit de Standard Liege pentru atacantul român este în jurul sumei de trei milioane de euro, dar presa belgiană anunță că fotbalistul ar putea fi cedat chiar și pentru 2.5 milioane de euro.

3 milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, potrivit Transfermarkt.

Anunțul făcut de Florin Manea despre transferul lui Denis Drăguș

"Vești bune! Nu sunt încheiate complet toate negocierile, dar există o ofertă importantă pentru Denis Drăguș de la Trabzonspor. Negocierile sunt foarte avansate. Așteptăm și decizia celor de la Standard Liege, dar eu zic că în mare parte suntem foarte aproape să ne înțelegem. Este o echipă din primele trei din Turcia, probabil vor juca în cupele europene.

Ar fi senzațional și pentru Denis, și pentru Trabzon să reușească acest transfer. Eu zic că va fi un pas înainte pentru Denis și sper să o țină tot așa, să dea la fel de multe goluri ca la Gaziantep.

Am discutat acum 6 ore cu cei de la Trabzonspor. Aseară am avut o întâlnire cu vicepreședintele lor. Am vorbit azi cu cei de la Standard Liege, sunt aceiași patroni ca la Genoa și am o relație bună cu ei pentru că l-am avut pe Radu Drăgușin acolo. Suntem foarte aproape să închidem acest transfer", a spus Florin Manea, la Playsport Live.