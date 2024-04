Împrumutat în vara anului trecut de Standard Liege la Gaziantep, Drăguș are parte de cel mai bun sezon din carieră, cu 13 goluri marcate în 35 de partide. La finalul stagiunii, atacantul ar trebui să revină în Belgia, la formația cu care mai are contract un an.

Florin Manea: "Suntem foarte aproape să închidem transferul lui Denis Drăguș la Trabzonspor"

Drăguș nu va rămâne însă la Standard Liege. Florin Manea anunță că sunt șanse foarte mari ca atacantul naționalei României să fie vândut la Trabzonspor, ocupanta locului 3 din campionatul Turciei.

"Vești bune! Nu sunt încheiate complet toate negocierile, dar există o ofertă importantă pentru Denis Drăguș de la Trabzonspor. Negocierile sunt foarte avansate. Așteptăm și decizia celor de la Standard Liege, dar eu zic că în mare parte suntem foarte aproape să ne înțelegem. Este o echipă din primele trei din Turcia, probabil vor juca în cupele europene.

Ar fi senzațional și pentru Denis, și pentru Trabzon să reușească acest transfer. Eu zic că va fi un pas înainte pentru Denis și sper să o țină tot așa, să dea la fel de multe goluri ca la Gaziantep.

Am discutat acum 6 ore cu cei de la Trabzonspor. Aseară am avut o întâlnire cu vicepreședintele lor. Am vorbit azi cu cei de la Standard Liege, sunt aceiași patroni ca la Genoa și am o relație bună cu ei pentru că l-am avut pe Radu Drăgușin acolo. Suntem foarte aproape să închidem acest transfer", a spus Florin Manea, la Playsport Live.

În presa belgiană s-a scris recent că cei de la Standard Liege așteaptă cel puțin 3 milioane de euro în schimbul fotbalistului român.

În acest moment, Trabzonspor, formație antrenată de Abdullah Avci, ocupă a treia poziție în ierarhia din SuperLig, care duce în Europa League.