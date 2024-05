Ange Postecoglou, antrenorul lui Radu Drăgușin, a făcut anunțul: ”Nu e niciun secret”

După 38 de etape desfășurate în eșalonul de elită al Angliei, Spurs a acumulat 66 de puncte și a înregistrat 20 de victorii, șase rezultate de egalitate și 12 înfrângeri.

După ce s-a încheiat sezonul, Ange Postecoglou, antrenorul principal al londonezilor, a menționat că echipa va avea nevoie de un suflu nou în linia ofensivă.

De asemenea, tehnicianul a precizat că transferurile trebuie efectuate cât de repede posibil, pentru a se integra înainte de startul următoarei stagiuni.

”Avem nevoie de noi jucători de atac, cu siguranță. Nu e niciun secret. Avem nevoie de asta. Trebuie să realizăm transferurile cât de repede posibil, e foarte important”, a spus Postecoglou, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele sociale.

