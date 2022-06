Hapoel Haifa, locul 11 în ultimul sezon din Israeli Premier League, a oficializat marți transferurile lui Andrei Miron (28 de ani) de la FCSB și Nichita Moțpan (20 de ani) de la FC Bălți.

Fostul fundaș central al lui FCSB a semnat un contract pe două sezoane, în timp ce în cazul mijlocașului ofensiv Moțpan, proaspătul internațional moldovean (a debutat pentru reprezentativa de la Chișinău în acest an) care deține și cetățenia română, este vorba despre un împrumut pentru viitorul sezon.

”Celor doi le-a fost făcut un tur al stadionului <<Sammy Ofer>>”, a precizat Hapoel Haifa pe pagina oficială de Facebook, cu prilejul prezentării transferurilor.

Andrei Miron: ”Nu mă așteptam să vină așa, dintr-o dată, această plecare”

”Am intrat în primul 11 când ne aflam la 8 puncte în spatele lui CFR. Nu mai credea multă lume în campionat, doar noi, jucătorii.

Și am ajuns să jucăm cu Voluntari un meci care ne putea duce spre cel cu titlul pe masă, dar am primit gol dintr-un ofsaid. Este păcat, dar cred că am făcut un sezon bun.

Până la meciul cu Voluntari era totul ok, eram cea mai bună apărare din play-off, aveam echipă foarte bună, ne gândeam că vom juca cu titlul pe masă, dar a venit acest meci.

Am fost puțin supărat pentru că nu mă așteptam să vină așa, dintr-o dată, această plecare”, a spus Andrei Miron la plecarea din țară.

