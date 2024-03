* EURO 2024 este transmis de PRO TV, Pro Arena și VOYO

Fundaşul român Andrei Burcă a marcat un gol pentru formaţia Al-Okhdood, care a remizat cu Al Khaleej, 2-2, joi seara, în deplasare, într-o partidă din etapa a 24-a a ligii saudite de fotbal.

Gazdele au condus cu 2-0, prin golurile înscrise de Abdullah Al Salem (3) şi Saad Al Hamsal (28), dar Al-Okhdood a revenit după pauză, graţie reuşitelor semnate de Andrei Burcă (53 - din penalty) şi de Alex Collado (58).

Burcă, integralist în acest meci, a ajuns la 5 goluri marcate în 23 de partide în acest sezon.

Andrei Burca pulls a goal back from the penalty spot for Al Okhdood! ????

