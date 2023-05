"Am vrut să o spun. Colegii au sunat-o pe soția mea". Cristi Chivu, dezvăluiri emoționante după accidentarea din 2010

Fundașul român s-a accidentat la cap în meciul cu Chievo, disputat pe 6 ianuarie 2010, la un duel cu Sergio Pellissier. Internaționalul a fost scos de pe teren pe targă și a fost transportat cu ambulanța la spitalul din Verona.

Acesta a fost supus unei intervenții chirurgicale reușite, ce a durat aproximativ două ore, pentru îndepărtarea unui hematom și pentru refacerea unei fracturi din zona parietală dreaptă.

Mărturisiri emoționante din partea lui Cristian Chivu



Actualul antrenor de la Inter Primavera a vorbit despre acea perioadă drept "ziua de renaștere", dar și despre implicațiile pe care le-a avut tratamentul medicamentos, care i-au creat stări de nervozitate.

"A fost ziua mea de renaștere. Nu a fost un moment ușor de gestionat. Am avut noroc. Zilele de convalescență, miile de întrebări pe care mi le-am pus, incertitudinea de a nu mai fi fotbalist profesionist, dar cu norocul de a fi încă un om normal. Am cântărit două lucruri, din fericire încă sunt aici", a povestit Cristi Chivu, pentru Corriere dello Sport.

"După două luni și jumătate am fost pe teren, cu toate temerile și incertitudinile mele. Jucând, am suferit mai ales la loviturile de cap. Tot ce trebuia să fac a fost să iau după toate medicamentele. Am luat și pastile și acestea m-au determinat să fac lucruri care nu-mi aparțineau, extrem de agresive. Ca gesturile obscene făcute după meciul de Cupă de la Roma, pumnul lui Marco Rossi sau cearta cu Rafa Benitez.

Dar nimeni nu știa că am luat medicamente care m-au scos din fire. Îmi amintesc că ai mei colegi au sunat-o pe soția mea acasă și au întrebat-o dacă totul este în regulă. Dacă eram agresiv acasă, dacă am lovit-o.

Asta vreau să clarific, pentru că atunci am fost judecat pentru că m-am dus la Roma să fac acele gesturi obscene. Lovirea cu pumnul lui Marco Rossi a fost ca un prim instinct animal, dar există un motiv: dintoina. Ar fi trebuit să le iau două luni, dar le-am luat timp de nouă luni. Am vrut s-o spun", a mărturisit fostul căpitan al naționalei.