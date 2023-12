După 0-0 pe teren propriu cu Saint-Etienne în derby-ul fostelor campioane ajunse acum în Ligue 2, Bordeaux s-a impus marți seara cu 2-0 în deplasarea de la Dunkerque și s-a îndepărtat de locurile din zona retrogradării (este acum pe 13 din 20 de echipe).

”Girondinii” au deschis scorul repede (Zan Vipotnik, '4), iar românul Alexi Pitu a fost introdus pe teren în minutul 61, alături de Alberth Elis, cel care a stabilit scorul final (2-0, '70).

Ce au scris publicațiile din Bordeaux despre prestația lui Alexi Pitu

Fotbalistul nostru a avut în general o evoluție bună, apreciată de publicațiile din Bordeaux.

”Alexi Pitu dă viață mingii cu tehnica sa”, a scris, în comentariul live al partidei, WebGirondins, care la final a exclamat: ”Oh la technique de Pitu!”.

”Alexi Pitu a intrat după o oră de joc și a funcționat ca o ștafetă, încercând să ofere verticalitate, dar cu risipă de efort și cu mai puțină amploare defensivă”, a notat și Sud Ouest.

Antrenorul Albert Riera, mai degrabă nemulțumit

"Cum mă simt după această victorie? Așa și-așa.

Cu Saint-Etienne, nu am fost mulțumit pentru că nu am obținut cele trei puncte, dar am fost mulțumit de conținut.

Astăzi (n.r. - marți, cu Dunkerque) am luat toate cele trei puncte, dar nu sunt mulțumit de nivelul de joc. Data viitoare sper că le vom avea pe amândouă.

Lucrul pozitiv este că am ajuns la trei meciuri fără să primim gol. Sunt cele mai bune 15 zile de când am venit", a declarat după meci antrenorul lui Bordeaux, Albert Riera, fostul internațional spaniol care a jucat la Liverpool sau Manchester City.

