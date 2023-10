Selecționata lui Edward Iordănescu va întâlni naționala Belarusului pe stadionul „Szusza Ferenc” din Budapesta, pe teren neutru, și fără spectatori.

Edi Iordănescu dezvăluie, înainte de Belarus - România: "Vreau să subliniez ceva. Probabil e ultima oară când o fac"

Edi Iordănescu a vorbit înainte de duelul cu Belarus despre elevii săi și a subliniat faptul că cel mai important lucru e ca naționala să intre bine în joc. Mai mult, selecționerul României a evidențiat că are încredere deplină în lotul pe care l-a creat la reprezentativă și speră să obțină calificarea la Campionatul European din 2024 din Germania.

„Facem pași spre obiectivul nostru. Spre îndeplinirea lui. Și asta ne bucură. În același timp, sunt trist, pentru că nu putem avea suporterii echipei naționale alături de noi. Sunt sigur că vor trăi din spatele televizoarelor. Sper că vom aduce acasă trei puncte.

Ne așteptăm la un joc dificil, complicat. Suntem puși în gardă. Belarusul a arătat multe lucruri bune în această campanie. Eu consider că e o echipă în creștere. În creștere de încredere, de ce înseamnă exprimare de joc.

Cred că mai important de orice cred că e felul în care noi intrăm în joc. Vreau să subliniez ceva. Probabil e ultima oară când o fac. Nu e nimeni în lumea asta care să aibă încredere mai mare în această echipă decât mine.

Vom pune în joc toate resursele. Sunt sigur că vom face un joc bun. Pentru noi punctele contează infinit mai mult. Trebuie să facem un joc creativ și să încercăm să găsim mijloace să ne adaptăm la suprafață.

Suntem neînvinși. Nu ne-a fost teamă de nimeni din grupă. Avem respect, suntem în gardă, suntem concentrați. Avem un grup inteligent, cu băieți inteligenți. E o chimie importantă între noi.

Vom vedea o națională pornită pe o dorință mare de a câștiga și de a merge din nou la un turneu final. Îmi doresc echilibru în joc, consistență. Îmi doresc un joc clar. Și sunt conștient că sunt multe lucruri care se pot întâmpla în joc.

Nu mă interesează când marcăm. Ci să marcăm și să aducem punctele acasă. Eu am analizat, am văzut și am revăzut și am încercat împreună cu colegii din staff să pregătim jocul cât se poate de bine”, a spus Edi Iordănescu la conferința de presă.

Lotul convocat de Edi Iordănescu pentru „dubla” cu Andorra și Belarus

PORTARI: Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 5/0), Florin Niță (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 1/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 12/1), Deian Sorescu (Raków | Polonia, 13/0), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 9/0), Adrian Rus (Pafos | Cipru, 17/1), Andrei Burcă (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 21/1), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 0/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 30/2), Mario Camora (CFR Cluj, 10/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 2/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 12/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 48/2), Nicolae Stanciu (Damac FC | Arabia Saudită, 62/13), Alexandru Cicâldău (Konyaspor | Turcia, 32/4), Darius Olaru (FCSB, 13/0), Olimpiu Moruțan (Ankaragucu | Turcia, 11/1), Dennis Man (Parma | Italia, 19/6), Ianis Hagi (Deportivo Alaves | Spania, 27/2), Valentin Mihăilă (Parma | Italia, 14/4), Florinel Coman (FCSB, 9/0);

ATACANȚI: Denis Alibec (Muaither | Qatar, 33/4), Denis Drăguș (Gaziantep | Turcia, 5/2), Daniel Bîrligea (CFR Cluj, 0/0), Louis Munteanu (Farul Constanța, 0/0).

Cum arată clasamentul în grupa I din preliminariile EURO 2024

1. Elveția - 14p

2. România - 12p



3. Israel - 11p

4. Belarus - 4p

5. Kosovo - 4p

6. Andorra - 2p

Programul României în preliminariile EURO 2024