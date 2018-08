Adi Mutu a fost intrebat de arabi despre scandalul cu droguri de la Chelsea: "Aveam doar 23 de ani! A trecut mult timp de atunci!"

Adrian Mutu a acordat un interviu in care a vorbit despre cazul care i-a marcat cariera.

Ajuns in Emirate la echipa a doua a celor de la Al Wahda, Adi Mutu a fost intrebat de jurnalisti despre suspendarea primita pe vremea cand era la Chelsea dupa ce a fost depistat pozitiv cu cocaina. Mutu spune ca acea experienta il va ajuta sa-i sfatuiasca pe tinerii jucatori pe care ii va antrena.

"Am avut o singura experienta neplacuta cand eram putin mai batran decat jucatorii pe care ii antrenez in acest moment. Aveam doar 23 de ani.



Acum le pot spune jucatorilor cum sa fie fotbalisti 24 de ore pe zi, cand sa manance, sa bea sau sa iasa in oras. Le pot spune daca ce vor sa faca este bine pentru ei sau le va afecta evolutiile. In orice caz, este o poveste veche din urma cu aproape 20 de ani" a declarat Adrian Mutu pentru Gulf News.

Mutu a vorbit si despre oportunitatea de a prelua echipa secunda a celor de la Al Wahda: "As vrea sa am rezultate bune pentru a rasplati increderea clubului. Si cel mai important este sa cresc doi-trei jucatori care sa evolueze la prima echipa in sezonul urmator.



Reghecampf a fost foarte important, mi-a spus despre aceasta oportunitate si m-a incurajat sa o accept. Imi place orasul si oamenii sunt foarte draguti cu mine" a mai spus Mutu.