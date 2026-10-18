România așteaptă de mai bine de un deceniu revenirea unei echipe în faza principală a UEFA Champions League. Ilie Stan a fost întrebat când crede că se va întâmpla acest lucru, iar fostul mijlocaș nu s-a arătat optimist.

Ilie Stan: „Nu cred că vom mai avea curând”

Andru Nenciu i-a avut invitați pe Robert Niță și Mihai Mironică la matinalul VOYO SPORT LIVE, difuzat pe VOYO SPORT 1. În timpul emisiunii, Ilie Stan a fost contactat telefonic și a discutat despre situația actuală a fotbalului românesc.

„Cu tot respectul pentru fotbalul românesc, nu cred că vom mai avea curând (n.r - o echipă în Champions League). Nu mai avem aria de selecție atât de mare cum era atunci. Vă dau un singur exemplu: eram golgheterul României din poziția de mijlocaș la închidere și de multe ori nici nu eram în lot! Acolo jucau Lupescu pe zona mea, Gică Popescu... Ei jucau deja la Leverkusen, la Eindhoven, iar eu jucam în campionatul României.

Ați văzut ce ușor este acum să prinzi lotul naționalei. Bine, se ajunge ușor, dar la fel de ușor pierdem multe meciuri pentru că nu avem calitate. Nu mai avem aria de selecție care exista atunci, iar acum se văd rezultatele”, a declarat Ilie Stan la VOYO SPORT LIVE.

Ilie Stan știe ce vorbește. Fostul mijlocaș a evoluat timp de nouă sezoane pentru Steaua București și a făcut parte din echipa care a disputat finala Cupei Campionilor Europeni din 1989. Formația bucureșteană a pierdut atunci cu 0-4 în fața lui AC Milan.

FCSB, ultima echipă românească în grupele Champions League

Ultima formație din România care a ajuns în grupele Champions League a fost Steaua București / FCSB, în sezonul 2013-2014. Roș-albaștrii au trecut de Vardar Skopje, Dinamo Tbilisi și Legia Varșovia în preliminarii.

În faza grupelor, echipa bucureșteană a întâlnit Chelsea, Schalke 04 și FC Basel. A obținut trei puncte, după tot atâtea remize și înfrângeri, și a încheiat pe ultimul loc în grupă.