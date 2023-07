A plecat de la FCSB și a oferit un assist pentru un gol senzațional! Ce a făcut echipa lui Deian Sorescu în preliminariile UCL

Roș-albaștrii ar fi avut o opțiune în contractul de împrumut să-l cumpere definitiv pe Deian Sorescu pentru 950.000 de euro, însă Gigi Becali l-a lăsat pe fostul jucător de la Dinamo să se întoarcă la polonezi.

În primul tur preliminar UEFA Champions League, Rakow, echipa lui Deian Sorescu, a reușit să treacă de Flora în dublă manșă. Polonezii s-au impus cu 4-0 la general și au dat peste Qarabag în al doilea tur.

Acasă, Rakow i-a învins în prima partidă pe azeri cu 3-2. În minutul 90+1, Sonny Kittel a marcat un gol fenomenal de la marginea careului, aducând o victorie importantă pentru polonezi, după ce Deian Sorescu a fost cel care i-a pasat mingea!

???? Raków 3-2 Qarabağ

Nice piece of skill by Sonny Kittel. He perfectly collected a pass from Deian Sorescu, then unleashed a fantastic long-range strike which went into the top left corner. The score is 3:2.pic.twitter.com/hmWR10qbNj