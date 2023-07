Mihai Stoica, necruțător după CSKA 1948 - FCSB: "Asta e echipă de play-out Liga 2! Am fost sub orice așteptare"

Unicul gol al meciului a fost reușit de Florinel Coman, în minutul 28, după o acțiune construită de Andrei Cordea și Darius Olaru.

Mihai Stoica, necruțător după CSKA 1948 - FCSB

La fel ca Gigi Becali, Mihai Stoica a avut un discurs dur după victoria de la Sofia. Managerul general de la FCSB a criticat atitudinea anumitor jucători ai vicecampioanei și spune că echipa a fost sub orice așteptare, având în vedere valoarea destul de scăzută a adversarilor.

"Sunt foarte dezamăgit. Tot caut circumstanțe atenuante și nu găsesc. Să spun că e adversarul foarte slab și nu te concentrezi? Chiar am fost sub orice așteptare! Singura veste bună e că am câștigat, dar cum și împotriva cui trebuie să ne dea de gândit. Unora nu le-a ieșit foarte bine jocul, dar măcar au avut atitudine. Din păcate, am avut unii și fără atitudine. Asta vom discuta noi, nu vom da nume, pentru că nu ne arătăm cu degetul în public.

A bătut vântul, e un stadion ciudat, dar nu există absolut nicio scuză. CSKA 1948 e de play-out de liga a doua la noi.

Avem meci la Galați acum. Noi am venit cu noaptea în cap, plecăm la noapte, ajungem dimineață la bază. Mâine va fi refacere, facem vineri un antrenament și plecăm la Galați. Iar cu autocarul, trei ore și jumătate. Nu mă gândesc la calificare, ci la meciul cu Oțelul, care acasă s-a prezentat foarte bine cu UTA și a scos un punct nesperat cu Craiova. E o echipă arțăgoasă după chipul și asemănarea antrenorului. I-am întâlnit și în meci amical și ne-au urcat pe garduri. N-ar fi o noutate.

Remarcați? Am, dar prefer să-i țin pentru mine. Toți ceilalți ar considera că au dezamăgit.

Avem lot mult superior din punct de vedere numeric și valoric celui de anul trecut. Bine, nu ne gândim la ceea ce au jucat azi, dar am câștigat fără drept de apel cu echipa lui Mititelu și Dinamo, chiar dacă a fost la limită. Noi suntem alții, nu cei de azi. Nu cred că vom avea probleme, chiar dacă nu vor juca mereu de la început liderii acestei echipe. Gândiți-vă că azi n-a jucat Pantea, care a jucat în campionat, Chiricheș, care abia a început, și Djokovic, care e un jucător foarte important", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Returul dintre FCSB și CSKA 1948 Sofia se va juca la București, pe Arcul de Triumf, joi, 3 august, de la ora 21:30. Învingătoarea se califică în turul 3 și se va duela cu danezii de la Nordsjaelland.