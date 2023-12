„N-am știut ce înseamnă să vină Moș Crăciun la mine!” Bănel Nicoliță, dezvăluiri emoționante: „Îmi era greu să privesc alți copii”

Fostul fotbalist a dus o viață grea până să ajungă în fotbalul profesionist, făcând numeroase sacrificii. Din cauza resurelor financiare limitate, Bănel a muncit din greu pentru a-și face un nume în fotbal, astfel încât să asigure confortul familiei sale.

Bănel Nicoliță a vorbit despre copilăria sa

Întrebat despre Sărbătorile sale din copilărie, Bănel a recunoscut că i-a fost extrem de greu, pentru că spre deosebire de alți copii, din cauza situației financiare care era precară, nu a primit cadouri de la Moș Crăciun și nici măcar brad nu a avut până la vârsta de 16 ani.

„Situația mea financiară nu-mi dădea să am ceva extraordinar! N-am știut ce înseamnă să ai un brad în casă până la 16 ani, un cadou sub brad, n-am știut ce înseamnă să vină Moș Crăciun la mine. Au fost lucruri foarte dureroase, dar am fost un om puternic. Mi-a fost greu să privesc alți copiii, care veneau la școală sau cu care ieșeam pe stradă... Îmi spuneau că la ei a venit Moșu' și eu știam că la mine n-a venit. Mă întrebau și pe mine dacă a venit Moș Crăciun, iar eu le spuneam că a venit și la mine. Asta ca să nu mă fac de râs sau să pic într-o situație penibilă.

Încercam să râd și să zâmbesc, iar gândul meu era că într-o zi voi deveni cineva și atunci îmi voi oferi singur cadouri. La fel și pentru familia mea. Când am ajuns în Liga a 2-a, mi-am permis să am banii mei, să ofer cadouri din banii mei părinților, să le iau ceva de sărbători.

Am fost tot timpul un om modest. Am fost omul care s-a gândit că-i va veni și lui rândul la fericire. Nu am fost acea persoană invidioasă. Am trăit doar prin felul meu de a fi pozitiv. Am crezut în Dumnezeu și-n șansa mea că într-o zi voi fi cineva. Am avut un drum greu. Foarte mulți oameni n-au crezut că voi ajunge cineva. Am fost doar eu cu mine și cu Dumnezeu, care mi-a arătat drumul cel bun. Atunci am putut să reușesc doar prin nebunia, modestia, speranța și credința mea”, a declarat Bănel Nicoliță conform iamsport.ro.