„Multă lume spunea că e un copil!” Reacția lui Mihai Stoichiță la gemetele care s-au auzit la tragerea EURO: „Eu eram cu gândul la bile!”

Naționala României și-a aflat adversarele din grupă la Campionatul European din 2024, care se desfășoară în Germania. Tragerea la sorți a avut loc la Hamburg, în sala Elbphilharmonie, iar un moment complet neașteptat a ajuns să se viralizeze și să distragă atenția de la grupe.

Chiar în timpul tragerii la sorți, în momentul în care erau extrase echipele din cea de-a patra urnă, în sală au început să se audă, în difuzoare, gemetele unei femei. Sunetele au fost unele pornografice, iar publicul din sală, inclusiv cei de pe scenă, s-au arătat extrem de stânjeniți de moment.

Farsa i-a aparținut lui Daniel Jarvis, după cum chiar el a recunoscut, cel care în trecut a făcut același lucru în timpul emisiunii lui Gary Lineker.

Ce a spus Mihai Stoichiță despre momentul stânjenitor de la tragerea la sorți

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a fost întrebat despre momentul stânjenitor și a recunoscut că nu a auzit nimic.

„Eu nu am auzit acele sunete. Am fost în sală, dar nu mi-am dat seama. Chiar am întrebat ce se întâmplă.

Multă lume spunea că e un copil care țipa. Dar m-am gândit după: 'Ce să caute un copil mic la tragerea la sorți la Campionatul European?'

Am citit și eu că pe ăla care a făcut asta îl cheamă Jarvo (n.r. - Jarvis), dar putea fi făcut ca la rebus: Javră. Eu eram cu gândul la bile, la altele”, a declarat Mihai Stoichiță, potrivit Fanatik.

Estoy chillando con que en pleno sorteo de la UEFA para la Euro 2024 se hayan colado gemidos en directo. Que pelotas es esto ???????? pic.twitter.com/JGcqSbAuYS — Tage (@Tagelca) December 2, 2023

VIDEO - Tragerea la sorți a grupelor EURO 2024