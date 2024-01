„Eu făceam transferul lui Drăgușin în timp ce Florin m-a așteptat să bem o cafea după!” Anamaria Prodan, replică dură pentru Manea 

Florin Manea nu i-a iertat pe impresarii români după ce a reușit să intermedieze cel mai scump transfer din istoria fotbalului românesc. 30 de milioane de euro a plătit Tottenham către Genoa pentru transferul lui Radu Drăgușin, iar agentul român își asumă meritele în totalitate pentru mutare.

Impresarul a ținut să îi înțepe pe colegii de breaslă, în special pe Anamaria Prodan, pe care a „taxat-o”, spunând că în timp ce ea apare pe la emisiuni și prin filme, el a rezolvat un transfer important.

Anamaria Prodan i-a răspuns lui Florin Manea

Anamaria Prodan nu a rămas fără replică și i-a dat un răspuns pe măsură agentului lui Radu Drăgușin.

„Îl felicit din inimă pe Florin că a participat la acest transfer. Îl felicit că a știut lângă cine să stea să poată vedea cum se fac transferurile mari și să și participe la ele. Eu sunt completă. Eu pot face și film și emisiuni și fotbal și business. Cam tot ce mișcă pe pământ eu pot să fac. Cu succes.

Florin își ia floricele vine la cinema și se uită la filmele mele, se uită la tv la emisiunile mele, învață de la mine cum se face business. Eu nu am cum să mă cert cu Florin căci îl cunosc de când era mic… pot doar să-i explic că este drum lung și pâine multă de mâncat până cineva poate sta lângă mine din toate punctele de vedere.

Încă o dată felicitări lui și fotbalului românesc. Felicitări lui Radu în primul rând căci el este artizanul. Iar Florin să nu uite ceva… comisionul din vânzarea lui Drăgușin, ăla foarte micuț dar la vremea respectivă aer pentru el… eu i l am dat… și aici avem și martori, Claudiu Florică și avocatul Marian Mihail.

Eu cu ei am făcut transferul lui Drăgușin între cluburi în timp ce Florin m-a așteptat să bem o cafea după. Această doamnă impresar pe care o vede Florin la tv este unica și inegalabilă Anamaria Prodan care și prin Anglia l-a ajutat și cam toată viața a fost singura care în momentele grele și foarte grele a stat lângă el.

Dar oamenii uită și când pot scoate capul după liniște absolută, mulți ani fac zgomot mare. Mă rog, sunt obișnuită cu zgomotul și de asta tac și îi las să se audă căci momentele lui Florin de glorie sunt foarte rare. Eu mă bucur pentru el și pentru acest moment al lui. Îi urez cât mai multe momentele de glorie, la mine sunt obișnuință… ”, a declarat Anamaria Prodan conform Fanatik.

Ce a spus Florin Manea despre Anamaria Prodan

„Unii sunt negociatori buni, găsesc jucători care sunt deja sus și le obțin contracte foarte bune. Eu am ales o altă cale, să mizez pe fotbaliști tineri care cred că pot deveni foarte buni. Tot eram întrebat câți jucători am. Nu contează câți am, nu mă interesează numărul lor! Era la un moment dat o doamnă impresar, am văzut-o recent într-o emisiune. Zicea că ea face câteva milioane de euro pe an, iar alții fac transferuri doar în ziare. Suntem aici, în Londra, și tocmai am rezolvat transferul lui Drăgușin la Tottenham. Din cauza asta nu am mai avut timp să merg la emisiuni, ceea ce mă deranjează foarte tare!

Sunt atât de fericit pentru ceea ce a realizat Radu, încât n-aș vrea să mai răspund pentru răutăți. Eu, frații Giuffrida, familia lui Radu, avocata mea știm cine, cum și ce a făcut pentru această afacere. Și știm că e doar un început ceea ce i se întâmplă acum lui Drăgușin. Visul rămâne să îl duc la Real Madrid, chiar dacă mă înjură suporterii lui Tottenham. Iar spre finalul carierei să îl aduc la Rapid. Ca să ajungă la Real trebuie să fie întâi cel mai bun fundaș al lui Tottenham. Întâi să-și consolideze poziția aici”, a declarat Florin Manea pentru aceeași sursă.