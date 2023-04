Originară din Sibiu, românca de 32 de ani și-a dedicat activitatea sportivă ciclismului după competiția de la Pyeong Chang, iar visul ei este să obțină calificarea la ediția Jocurilor Olimpice de vară, de la Paris, din 2024.

În prezent, Alexandra Ianculescu reprezintă Canada, dar se pregătește în Olanda, iar pentru a-și acoperi costurile antrenamentelor și echipamentelor a ales să își facă cont pe OnlyFans.

"De ce nu ai un cont OnlyFans și să creezi ca un fel de 'behind-the-scenes' a ceea ce faci? Și, din moment ce oricum postezi fotografii în bikini, poți cere bani pentru asta", i-a sugerat un prieten.

"'Îmi place corpul meu. Vreau să îl postez oricum...'. Așa că am zis: 'O să-mi dau o lună și o să văd cum merge'. Și a fost o nebunie! Eu am răbdare. Am de gând să fac asta pentru mult timp. Nu plănuiesc să mă stabilesc și să cumpăr o casă și să am copii și să cumpăr câini prea curând", a povestit aceasta pentru DailyStar.

"Am așteptări, dar unele realiste. Nu vreau să fiu dezamăgită apoi. Am răbdare, plănuiesc să fac asta pentru mult timp", a spus Alexandra.