Unul dintre băieții lui Leonard Doroftei a dat lovitura! Afacerea care l-a făcut milionar: „Am fost pe punctul de a da câtva sute de mii de dolari pe o mașină!” 

Fostul campion mondial la box și-a deschis o sală de box în Canada, acolo unde pregătește copii pentru a-i călca pe urme. Doroftei a plecat în Canada însoțit de soție dar și de cei trei copii, fiul cel mare, Adrian, fiind primul care a părăsit țara pentru a merge în Canada, la studii.

Adrian a devenit antreprenor după ce a urmat Facultatea de Drept. Fiul cel mare al fostului boxer și-a investit toți banii strânși în urma locului de muncă pe care l-a avut în perioada studenției, la o mare companie aeriană din Canada, la bursă, iar mutarea s-a dovedit a fi una de succes, devenind milionar.

Fiul cel mare al lui Leonard Doroftei, afacerist de succes

Într-un interviu acordat recent, Adrian Doroftei a vorbit despre viața sa în Canada, povestind cum a ajuns să devină antreprenor și să câștige sume considerabile de bani. Totodată, acesta a dezvăluit că în ciuda faptului că are câștiguri considerabile rămâne cu picioarele pe pământ, preferând să își păstreze modestia.

Fiul cel mare al lui Doroftei a vorbit și despre frații săi, dezvăluind că Vanesa, mezina familiei, studiază pentru a ajunge medic, în timp ce Alex își dorește să se facă inginer.

„Departe de România mă ocup cu tot ce nu aș fi putut să mă ocup aici. Sunt independent, sunt antreprenor. Am intrat în lumea dezvoltării imobiliare. Prima dată am plecat în 2016, în timpul Facultății de Drept. Primul job a fost în Resurse Umane într-o mare companie aeriană din Canada. Acolo am învățat ce înseamnă mediul corporatist și asta mi-a consolidat ideea că nu vreau să lucrez pentru nimeni altcineva decât pentru mine.

Eu am început să investesc. Câștigam destul de bine. În loc să cheltui banii prostește, eu am ales să îi strâng și să-i investesc. Am făcut primele investiții la bursă la 21 de ani, iar până la 25 de ani pot să spun că lucrul acesta mi-a oferit o bază de capital, care mi-a permis să nu am limitări în investițiile în care mi le doream.

Am vrut să-mi iau mașină. În momentul în care eram în punctul de a da câteva sute de mii de dolari pe o mașină, am stat și m-am gândit că sunt oameni la mine în țară care abia își permit să mănânce și mi se pare o aroganță supremă.

Am devenit un tip extrem de simplu. Locuiesc cu ai mei, nu am nevoie să mă lăfăi și nu simt nevoia de a petrece și a ieși la club. Sora mea va ajunge doctor, pentru că asta și-a propus. Fratele meu vrea să devină inginer de rețea”, a declarat Adrian Doroftei conform BZI.