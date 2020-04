Teoria CONSPIRATIEI, prezentata de Gigi Becali: "Au murit 500 de oameni, 300 nu aveau Covid! Au bagat Covid la morga" 

Gigi Becali a vorbit despre situaita Romaniei raportata la pandemia de coronavirus.

Patronul FCSB a vorbit in exclusivitate la "Ora exacta in sport" despre pandemia de coronavirus si reluarea campionatului.

Gigi Becali vine cu o teorie a conspiratiei, sustinand ca oamenii declarati decedati nu au fost toti omorati de coronavirus, desi in acte s-a trecut asta.

"Sunt mai multe problemele lumii, decat fotbalul. Fotbalul este pe ultimul loc. Nu o sa se anuleze campionatul, nici nu are de ce. De exemplu, Suedia, are 10 milioane de locuitori, noi avem 20 de milioane, la noi au murit 500, la ei au murit 5000, in conditiile in care noi am lucrat in focare de infectie.

La noi e pandemie, insa e un fel de joaca. Au murit 500 la noi, dintre care 300 nici nu au avut coronavirus. Au bagat la morga virusul. Doar 200 au murit de coronavirus. Cand mor oamenii, spun 'Hai, baga Covid acolo. Ai Covid si gata, la revedere!'. Ne mai zice si noua lumea, de asta stim.

Nu exista un motiv pentru care fotbalul sa nu se reia in mai la noi. Vad la biserica 30 de oameni care muncesc, pai daca ei sunt 30 unul langa altul, de ce nu ar fi ei 11 pe teren?

Parerea mea e ca cele mai bune masuri s-au luat in Romania, de Guvernul nostru, exceptand alea ca ducem sclavii pe plantatie la nemti", a declarat Gigi Becali la PRO X.