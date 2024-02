Meciul cu echipa lui Ianis Hagi s-a încheiat cu scandal după încă o controversă legată de arbitraj. Vitor Roque a înscris golul de 3-1, apoi a văzut două cartonașe galbene în decurs de cinci minute, fiind eliminat. Cel de-al doilea galben primit a stârnit controversa, după ce adversarul său, Rafa Marin a acuzat că a fost faultat de brazilian, însă reluările arată că Roque a încercat să evite contactul cu rivalul care se afla deja la sol și intrase prin alunecare la el.

Eliminarea lui Roque a adus reacții dure asupra arbitrajului din Spania, care a tot fost contestat în ultimele zile, existând acuzații că Real Madrid este favorizată în acest sens, punând presiune pe arbitri prin intermediul canalului TV oficial. Dayana Lins Roque, soția lui Vitor, a reacționat imediat pe rețelele sociale după ce jucătorul a fost eliminat.

Inițial, Dayana a postat pe Twitter „???????”, semn că nu înțelegea ce s-a întâmplat, iar apoi o fotografie cu Roque, după ce a marcat gol, alături de descrierea: „Golul s-a marcat, restul fără comentariu”.

„Dumnezeu să binecuvânteze viața acestui arbitru”, a scris Dayana într-o postare pe Instagram.

❗Vitor Roque's wife Dayana via IG: "May God bless the life of this referee..." pic.twitter.com/S9y52hVpvD