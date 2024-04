Starul lui Manchester City s-a despărțit de soția sa, după ce femeia a aflat că a fost, din nou, înșelată de fotbalist. Kyle Walker era căsătorit cu Annie Kilner de la finalul anului 2021, însă cei doi aveau o relație încă din tinerețe.

Kyle Walker, tată pentru a patra oară, cu soția

La scurt timp după apariție informațiilor, Daily Mail a dezvăluit că Annie Kilner, soția fotbalistului, este însărcinată pentru a patra oară, iar în urmă cu câteva zile a adus pe lume bebelușul, anunță The Sun.

"Annie a născut și se simte bine. Mama și copilul sunt sănătoși și fericiți. Kyle nu poate să fie mai fericit de atât. Nu au fost luni ușoare pentru ei, dar încearcă să facă tot ce poate pentru a o sprijini pe Annie", a declarat o sursă apropiată.

La începutul lunii ianuarie, presa din Marea Britanie a scos la iveală faptul că starul lui Manchester City s-a reîntors la vechea amantă, Lauryn Goodman, cea cu care avea deja un copil, iar cei doi au devenit părinți, din nou.

Mărturisirile lui Kyle Walker despre problemele personale

Fotbalistul lui Manchester City le-a cerut scuze soției și copiilor pentru greșelile pe care le-a făcut, explicând că regretă cel mai tare că i-a rănit pe cei la care ține.

"Ce am făcut e oribil și-mi asum întreaga responsabilitate. Am făcut alegeri idioate și am luat decizii idioate. Nu pot să-mi imaginez prin ce trece Annie. Am încercat să vorbesc cu ea, dar suferă prea mult. Bărbatul care trebuia s-o iubească, s-o protejeze și să fie acolo pentru ea, a făcut asta.

Singura persoană care trebuie blamată sunt eu. Am responsabilități de care sunt conștient și am făcut alegeri stupide. Dar trebuie să-mi îndrept greșelile. Le-o datorez tuturor! Acțiunile mele au cauzat durere multor persoane. Îmi pare rău pentru că într-o familie nu trebuie să se întâmple asta.

Sunt un om retras, dar accept că sunt o persoană publică și trebuie să vorbesc despre ceea ce am făcut. Am ales să spun totul acum în speranța că voi putea explica lucrurile, iar soția și copiii mei vor avea intimitatea de care au neapărată nevoie.

Când am cunoscut-o pe Annie, aveam 17 ani, nu mi-am imaginat că viața mea privată va fi așa. Nu m-am gândit niciodată că voi fi tatăl a 6 copii. În fotbal, am câștigat mai mult decât am visat vreodată. Dar în viața privată, am rănit-o pe cea pe care o consider cea mai bună prietenă a mea.

Cum pot răni pe cineva pe care-l iubesc atât de mult? Asta e ceva ce trebuie să-mi explic singur. Fotbalul a fost viața mea de la 6 ani, dar familia mea vine înaintea oricărui alt lucru de pe planetă. În acest moment, suferă enorm.

Băiatul meu cel mic mergea la culcare cu mine în fiecare seară și să nu fiu alături de el... Ne spunem noapte bună prin intermediul telefonului. Dar să știu că nu sunt cu el din cauza greșelilor mele e ceea ce mă doare cele mai tare", a declarat Kyle Walker, în cadrul unui interviu acordat pentru The Sun.