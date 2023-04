Fosta jucătoare de golf profesionistă a primit titlul de "cea mai sexy femeie din lume" în luna iunie a anului 2022. Paige a povestit că viața i-a fost schimbată complet după ce a primit distincția din partea revistei Maxim și a dezvăluit cum a trăit totul, într-o sesiune de întrebări și răspunsuri făcută cu cei 3.7 milioane de urmăritori de pe Instagram.

"Am fost destul de norocoasă în cariera mea și a fost o ascensiune bună, în ciuda faptului că toată lumea credea că nu voi avea succes. Însă în acest an a avut loc o schimbare majoră pentru mine, cred că e și datorită faptului că am primit atenție extrem de multă cu Maxim, în afara sportului și golfului", a spus conform Daily Star.

A pozat topless pentru Sports Illustrated



În urmă cu cinci ani, sportiva de 30 de ani a realizat un pictorial incendiar pentru Sports Illustrated, iar într-una dintre fotografii a pozat topless, fanii fiind încântați să o vadă așa.

"Cea mai frumoasă poză din istorie", "Ești minunată", "Incredibilă", "Ai un corp spectaculos" sunt doar câteva dintre comentariile postate de admiratori.

Retrasă din activitate la nivel profesionist, jucătoarea de golf este foarte activă pe rețelele de socializare, unde postează, printre altele, și clipuri educative despre tainele golfului și încearcă să promoveze cât mai mult acest sport.