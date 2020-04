Sotia lui Rustu Recber face dezvaluiri despre simptomele portarului legendar al Turciei, infectat cu Covid-19! "Febra ca la malarie, tuse permanenta. Nu poate vorbi"

Rustu Recber a fost internat de urgenta, fiind testat pozitiv la noul coronavirus.

Isil Recber si sotul ei s-au intors recent din Statele Unite ale Americii, iar ea a fost prima care a contractat virusul, avand totusi o forma mai usoara. Niciunul nu a intrat in carantina, iar Rustu Recber, fostul portar al nationalei Turciei si al Barcelonei a inceput sa se simta rau si a fost transportat de urgenta la spital.

"Este o batalie pentru viata cu un virus pe care corpul man nu-l cunoaste.

Sa nu credeti ca e vorba despre o simpla raceala. Nu ramane in gat sau in nas mai multe zile, ci se deplaseaza rapid in alte zone. Se instaleaza in plamani, se dezvolta si declanseaza pneumonia.

Rustu a avut febra mai multe zile, ca la malarie. Simptome ciudate, pe care nu le-a mai avut niciodata. Pielea si buzele se invinetesc, respiri repede, ai probleme cu respiratia, o tuse permanenta, un puls neregulat si nu poti vorbi. Probabil ca nu va place, dar este ceea ce am experimentat, pas cu pas. Acestea sunt observatiile mele", a spus Isil Recber, pentru AS.