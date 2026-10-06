GALERIE FOTO Shakira și Pique, în fața instanței la Barcelona! Care este motivul

Shakira și Pique, în fața instanței la Barcelona! Care este motivul Stiri
SPORT.RO
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Shakira și Pique au format un cuplu timp de

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Shakira şi fostul ei partener, fostul fotbalist spaniol Gerard Piqué, s-au prezentat marţi în faţa instanţei din Barcelona pentru a discuta o modificare a termenilor privind drepturile de vizită ale celor doi fii ai lor, care au fost stabiliţi după separarea lor din 2022, a anunţat echipa de avocaţi ai vedetei columbiene.

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Shakira, care susţine în prezent concerte la Madrid, a solicitat o reducere a numărului de călătorii pe care copiii ei le fac între Miami, unde locuiesc cu ea, şi Barcelona, ​​unde locuieşte tatăl lor, pentru a „proteja bunăstarea lor emoţională, fizică şi academică”, au explicat reprezentanţii ei legali într-un comunicat.

Ea propune ca Gerard Piqué să călătorească la Miami în timpul vacanţelor, astfel încât copiii să îşi poată „menţine rutina mai mult timp”, au argumentat aceştia. Prin această solicitare, cântăreaţa „nu intenţionează să reducă timpul pe care copiii îl petrec cu tatăl lor”, a clarificat aceeaşi sursă.

Separaţi din 2022

Shakira şi Piqué şi-au dezvăluit relaţia în 2011. Au avut doi copii, Milan şi Sasha, în 2013 şi 2015. După mai bine de un deceniu împreună, cuplul şi-a anunţat public despărţirea în iunie 2022.Câteva luni mai târziu, au ajuns la un acord privind custodia copiilor lor, în urma căruia starul columbian a părăsit Barcelona pentru a se stabili cu ei la Miami.

Gerard Piqué, fost campion mondial cu Spania în 2010, are la dispoziţie câteva zile pe lună, precum şi perioade de vacanţă, pentru a le petrece cu cei doi fii ai săi.

Shakira, în vârstă de 49 de ani, îşi încheie turneul mondial la Madrid cu o serie de 13 concerte, care vor avea loc până pe 12 octombrie. Vedeta columbiană a început un turneu în februarie 2025 intitulat „Las mujeres ya no lloran” („Femeile nu mai plâng”), o colecţie de melodii care evocă despărţirea ei de Gerard Piqué, laureat al premiului Grammy.

news.ro

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