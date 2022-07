Sacrificiile unei românce pentru a ajunge la Olimpiadă: de la concurs, direct la spitalul din Ghana!

Cea mai bună triatlonistă din România, Antoanela Manac, a zburat până în Sudul Africii să câștige puncte la o competiție extrem importantă, care contează pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Însă cu un preț! A fost nevoită să meargă la camera de gardă din cauza unei erupții pe față provocată de pastilele împotriva Malariei.

Românca a participat în Ghana la Cupa Africii și s-a întors nu doar cu un loc 2 și cu puncte foarte importante, ci și cu probleme de sănătate!

„În Ghana a fost o experiență foarte frumoasă până la concurs, pentru că după nu a mai fost așa. Am suferit o erupție cutanată în zona feței, ceea ce m-a demoralizat un pic” – Antoanela Manac, multiplă campioană națională la Triatlon.

De la concurs, tânăra a ajuns direct la spital!



„Cred că am făcut o reacție alergică la medicamentele pe care le-am luat împotriva Malariei și am fost nevoită să merg la camera de gardă, la spital. Când am ajuns acasă, 3 zile am vizitat Spitalul de Boli Infecțioase. Cu tratament, ușor, ușor mi-am revenit” – Antoanela Manac, multiplă campioană națională la Triatlon.

A venit cu mâncarea din România



Ca să evite și alte probleme de sănătate, sportiva și-a adus mâncare din România.

„Mi-am adus conserve de ton, orez expandat, batoane proteice și am mâncat doar de la resortul la care am locuit” – Antoanela Manac, multiplă campioană națională la Triatlon.

Din cauza condițiilor precare din țara africană, proba de înot a fost anulată!

“Apa mării era infestată și la Triatlon, înainte de orice concurs, se testează calitatea apei, iar dacă apa nu este potrivită, nu se aprobă proba de înot. Astfel concursul s-a transformat din Triatlon în Duatlon și asta m-a ținut puțin pe loc și nu m-a lăsat să câștig” – Antoanela Manac, multiplă campioană națională la Triatlon.

Triatlonista a rămas și cu amintiri plăcute din Ghana.

“Oamenii sunt foarte călduroși, foarte pașnici. Nu a fost cum mă așteptam și cum mi s-a spus că este destul de periculos acolo. Mi s-a părut o lume săracă dar deschisă”– Antoanela Manac, multiplă campioană națională la Triatlon.

Anto se află acum în America, în Statul Alabama, unde concurează la Jocurile Mondiale.

„Mă pregătesc de un zbor lung de peste 12 ore dar nu-mi pare rău. Nu am mai fost în America în ultimii 3 ani așa că abia aștept. Este vorba de Jocurile Mondiale de la Birmingham, voi merge la proba de Dualtlon”– Antoanela Manac, multiplă campioană națională la Triatlon.

Sports Net