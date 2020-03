Top 10 meciuri legendare care pot fi vizionate gratuit pe YouTube cat timp fotbalul este suspendat din cauza coronavirusului

Pandemia coronavirus a inchis fotbalul! Sportul mondial a fost bagat la izolare alaturi de suporterii ei.

Ramasi fara fara fotbal live in urmatoarele luni, suporterii au la dispozitie o arhiva importanta de meciuri pe youtube.



Iata cum arata un top 10 al meciurilor legendare care pot fi vizionate pe YouTube cat timp fotbalul este suspendat, conform site-ului 90min.com.

Real Madrid 3-1 Liverpool (2018)



Cine poate uita acest meci? Loris Karius, Sergio Ramos si Gareth Bale au fost protagonistii partidei. Karius si-a pierdut abilitatile de portar, facand doua gafe incredibile, Sergio Ramos s-a asigurat ca Salah nu va marca in poarta Madridului accidentandu-l pe egiptean, iar Gareth Bale a marcat un eurogol din foarfeca.

Meciul poate fi urmarit aici!

Italia 3-2 Brazilia (1982)

Brazilia de la Cupa Mondiala din 1982 a fost una dintre cele mai bune echipe care nu a castigat niciodata turneul final, avand in lot legende precum Zico, Socrates, Serginho și Eder.

Ironia sortii a facut ca cel mai spectaculos atac de la Cupa Mondiala sa intalneasca cea mai buna defensiva a momentului, coordonata de antrenorul Enzo Bearzot. Italia s-a impus cu 3-2 dupa un meci dramatic si a mers mai departe in finala.

Meciul poate fi urmarit aici!

Barcelona 5-0 Real Madrid (2010)

Una dintre cele mai umilitoare infrangeri pe care "Los Blancos" le-au suferit in fata catalanilor. Sergio Ramos si Lionel Messi au iesit in evidenta prin ce au stiut ei sa faca mai bine. Ramos a luat cartonas rosu, iar Lionel Messi si-a aratat clasa demonstrand de ce este cel bun jucator al planetei.

Cea mai buna versiune a fotbalului total creat de Pep Guardiola nu a dat nicio sansa unui Real Madrid condus de Jose Mourinho.

Meciul poate fi urmarit aici!

Liverpool 5-4 Alaves (2001)

Poate unul dintre cele mai spectaculoase meciuri de Cupa UEFA din istorie. Finala dintre "cormorani" si Alaves a avut pe tabela 7 marcatori diferiti. De asemenea, acesta este primul trofeu european pe care Steven Gerrard l-a castigat cu Liverpool.

Meciul poate fi urmarit aici!

Brazilia 1-7 Germania (2014)

Acesta nu a fost doar un simplu meci de fotbal, acesta a fost cel mai mare cosmar din istoria Braziliei. Mondialul din 2014 s-a jucat in Brazilia, iar sud-americanii se asteptau sa castige trofeul chiar in tara lor, dupa ce Uruguaiul le-a luat aceasta sansa in 1950. Germania s-a impus cu 7-1 si a mers in finala alaturi de Argentina.

Meciul poate fi urmarit aici!



Germania 1-5 Anglia (2001)

Unul dintre momentele mari ale fotbalului britanic, desi n-a avut loc la un turneu final. Michael Owen a fost omul meciului, reusind sa marcheze un hat trick, Gerrard a punctat si el, iar Heskey a inchis tabela.

Meciul poate fi urmarit aici!

Anglia 4-2 Germania de Vest (1966)

Gloria totala a fotbalului din insula! Tehnologia VAR nu exista in acele vremuri si probabil ca nu vom afla niciodata daca al doilea gol al lui Geoff Hurst a trecut linia portii sau nu.

Meciul poate fi urmarit aici!

Brazilia 4-1 Italia (1970)

In finala Mondialului din Mexic Brazilia s-a impus cu 4-1 si l-a facut pe Pele singurul jucator din istorie care a castigat 3 finale de Cupa Mondiala.

Meciul poate fi urmarit aici!

Rangers 5-1 Celtic (2000) & Celtic 5-1 Rangers (2016)

Una dintre cele mai puternice rivalitati din istorie, confruntarile dintre cele doua echipe scotiene au mereu ceva de luat in istorie. Atmosfera din ambele meciuri a fost fantastica si merita sa vizionati ambele infruntari.

Meciurile pot fi urmarite aici si aici!



Italia 1-1 Franța (2006)

Finala il are in prim-plan pe actualul antrenor al lui Real Madrid, Zinedine Zidane. Toata lumea isi aminteste de lovitura de cap pe care i-a aplicat-o lui Marco Materazzi, nu? :)

Meciul e aici!