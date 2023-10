Reacția lui Gică Hagi, după ce Dănuț Lupu a ajuns la închisoare: ”O zic fără nicio problemă”

Fostul mare internațional român a fost pedepsit după ce a fost prins conducând fără permis în repetate rânduri. Revenit în țară duminică după-amiază, la aeroport Dănuț Lupu a fost preluat și tranposrtat la penitenciar de către Poliția Transporturilor.

Situația în care a ajuns fostul mare jucător de la Dinamo și Rapid i-a șocat pe foștii săi colegi. Și Gică Hagi a reacționat după sentința primită de Lupu.

Chiar dacă Lupu l-a atacat pe Hagi de mai multe ori în ultima vreme, ”Regele” și-a exprimat regretul față de situația în care a ajuns fostul mijlocaș.

Gică Hagi, despre Dănuț Lupu: ”O zic fără nicio problemă”

„(n.r. vă pare rău de Lupu?) 200%, deci 200%. E un fost coleg de-al meu, cu care am stat împreună. Îmi pare nespus de rău că i s-a întâmplat lucrul ăsta.

Trece printr-o perioadă care cred eu că nimeni nu-și dorește lucrul ăsta. Nimeni! E ultimul lucru la care se gândește fiecare: ‘Aoleu, să nu ajung acolo’.

Îmi pare foarte rău. Sper să treacă peste lucrul ăsta foarte rapid. Să vină, să fie liber, să iasă și să fie cu noi. (n.r. ați avut ceva de-a lungul timpului?) Nu, niciodată. Ce să am? Am fost colegi, am jucat, am fost câteodată rivali.

Pur și simplu, din punctul meu de vedere, nu am avut nimic, niciodată. Respect total, o zic fără nicio problemă. Am spus că nu mă supăr pe niciun coleg de-al meu”, a spus Gică Hagi, la Fanatik.ro.

Dănuț Lupu, condamnat la șapte luni și 10 zile de închisoare

Dănuț Lupu a fost condamnat la 7 luni și 10 zile de închisoare cu executare pentru că a condus din nou fără permis. Curtea de Apel București a respins apelul formulat de Dănuț Lupu, în care se solicita transformarea pedepsei în amendă penală.

În apărarea sa, fostul fotbalist de la Dinamo, Rapid și naționala României (a jucat la Mondialul din 1990) a spus că regretă faptele, însă trebuia să ajungă la spital și, în absența unui taxi, a condus fără permis. Nu este însă pentru prima dată când Lupu, un talent uriaș al fotbalului românesc, are probleme cu justiția.