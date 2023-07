Pe asta nu va dori să o vadă Guardiola! Idolul antrenorului s-a dus, din nou, la cealaltă echipă din Manchester 

Grupările engleze au ales ca destinație fie Statele Unite ale Americii fie Asia. Campioana Manchester City a zburat în Japonia, unde a disputat deja primul amical, în care s-a impus cu 5-2. De cealaltă parte, rivala din oraș, Manchester United a mers în SUA, acolo unde a jucat împotriva vicecampioanei Arsenal și s-a impus la loviturile de departajare.

„Diavolii roșii” au avut și un invitat de marcă în Statele Unite ale Americii, spre dezamăgirea lui Pep Guardiola. Actrița Julia Roberts a mers în cantonamentul lui United și s-a fotografiat alături de Marcus Rashford, Casemiro și Erik ten Hag.

Mai mult, actrița a primit și un tricou personalizat cu numele său. Imaginile apar la câteva luni după ce Pep Guardiola recunoștea că Julia Roberts este idolul său și se arătase dezamăgit că aceasta nu a mers să o viziteze pe City, deși a fost surprinsă de câteva ori la United, în ciuda faptului că „diavolii” nu au avut rezultate atât de bune.

