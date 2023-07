Două cluburi din Arabia Saudită au pus ochii pe un superjucător de la Manchester United

Al Nassr i-a adus deja pe Seko Fofana de la Lens pentru 25 milioane de euro și pe Marcelo Brozovic de la Inter pentru 18 milioane de euro, în această fereastră de transferuri. De cealaltă parte, Al Ettifaq nu a realizat încă nicio mutare, dar e pe cale să încheie transferul lui Jordan Henderson la echipă.

Potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, Eric Bailly ar putea pleca de la Mancheste United în această perioadă de mercato, iar două echipe din Arabia Saudită, Al Nassr și Al Ettifaq, și-l doresc pe fundașul central ivorian. De asemenea, și Fulham e interesată de serviciile stoperului.

Eric Bailly will make a decision on next club soon as he’s set to leave Man Utd in the coming weeks. ???? #MUFC

Al Nassr approached him as called by @LeMechenoua.

Understand that also Fulham and Al Ettifaq have asked for conditions of the deal. pic.twitter.com/LnBlD5wk6a