Cele două grupări engleze s-au întâlnit pe MetLife Stadium din New Jersey, sub privirile a 82 262 de oameni. „Diavolii roșii” s-au impus în duelul cu vicecampioana Angliei. Bruno Fernandes și Sancho au marcat în minutele 30, respectiv 37.

Apoi, la loviturile de departajare s-au impus tot jucătorii lui Erik ten Hag, după ce Casemiro, Dalot, Lindelof, Rashford și Eriksen au reușit să transforme fără probleme. De cealaltă parte, pentru Arsenal au marcat Odegaard, Trossard și Jorginho, în timp ce Vieira a ratat.

Imaginile zilei de la meci au venit însă din tribune, unde fanii lui Arsenal au început să își împartă pumni necontrolat. Cei aflați la fața locului au filmat incidentele șocante, care au devenit rapid virale.

Arsenal fans fighting against each other ???????????????????????????? #AFC #ArsenalFC #MUFC pic.twitter.com/9qsbHvfFox